Au fost aprobate plățile directe pentru fermieri în cuantumul subvenției pentru 2023 Se știu sumele care vor fi platite in perioada urmatoare catre fermieri in cuantumul subvenției pentru 2023. Aceste plați sunt finantate din FEGA prin interventiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. Vești bune pentru fermieri. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a semnat, joi, Ordinul pentru aprobarea cuantumului unitar al platilor directe aferente cererilor de plata depuse in anul 2023, finantate din FEGA prin interventiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027. Ordinul creeaza cadrul normativ pentru stabilirea cuantumului platilor in cazul interventiilor care nu au facut obiectul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

