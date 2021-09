Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea haotica a tarilor occidentale din Afganistan va fi probabil un catalizator pentru incercarile Uniunii Europene de a-si dezvolta propria aparare comuna, care trebuie sa includa o forta de reactie rapida, a sustinut joi seful diplomatiei europene Josep Borrell,

- Cu aproape 5.000 de persoane scoase din Afganistan, Italia este tara din Uniunea Europeana care a evacuat cei mai multi afgani, a declarat sambata ministrul italian de Externe, Luigi di Maio, potrivit AFP. "Vreau sa va multumesc tuturor celor care ati lucrat in ultimele zile la evacuarea a aproape 5.000…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, s-a pronuntat din nou in favoarea crearii unei forte militare a UE pentru a obtine o „autonomie strategica” a blocului comunitar, care nu ar mai acționa ca „un subsidiar al americanilor”. Declarația vine dupa ce Borrell…

- Șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, a afirmat ca blocul comunitar nu poate salva toți afganii din țara, intrucat mii continua sa se lupte pentru a parasi statul cu avioanele țarilor occidentale de pe aeroportul capitalei Kabul, potrivit BBC. Borrell a spus ca UE a reușit sa evacueze 106…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a apreciat ca va fi „imposibila” evacuarea tuturor colaboratorilor afgani ai puterilor occidentale inainte de 31 august, deplangand ca masurile de securitate luate de americani la aeroportul din Kabul impiedica aceasta operatiune. Administratia SUA a fixat…

- Preluarea puterii de catre talibani in Afganistan reprezinta "cel mai important eveniment geopolitic" de dupa criza Peninsulei Crimeea in 2014 si "o noua oportunitate" pentru China, Rusia si Turcia de "a-si extinde influenta" in Asia Centrala, a afirmat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell,…

- Uniunea Europeana va trebui sa discute cu talibanii pentru a oferi sprijin populației Afganistanului, chiar daca blocul comunitar nu îi recunoaște pe insurgenți drept lideri legitimi ai țarii, a declarat marți Josep Borrell, șeful diplomației europene, citat de Reuters.„Nu am spus…

- Nu sunt prea mari sperante pentru relatii mai bune intre Uniunea Europeana (UE) si Rusia in viitorul apropiat, a declarat miercuri seful diplomatiei europene Josep Borrell, cu aproximativ o saptamana inainte ca liderii celor 27 de tari membre ale UE sa discute viitoarea politica a blocului comunitar…