Seful de la Albita, Dan Arhire, „cu capul betegit”, s-a retras din comisia de examinare a viitorilor vamesi!

- ȘEF NEDORIT… Spitalul Județean de Urgența Vaslui sta, de cateva zile, pe un butoi de pulbere, din cauza numirii chirurgului Bogdan Popa in funcția de director medical al unitații, iar explozia este iminenta. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a impiedica instalarea acestuia la conducerea spitalului.…

- INVATAMANT… Subiectele la examenul de titularizare nu au fost pe placul tuturor candidatilor. Pentru o parte dintre ei, gradul de dificultate a fost destul de mare, iar dupa doua ore au decis sa se retraga din examen. Potrivit Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui, numarul acestora se ridica 62: 59…

- UPDATE: Transportata la Spitalul Județean de Urgența Vaslui a avut nevoie de ingrijiri suplimentare. Mai mult, din cauza ranilor suferite și care i-au pus viața in pericol, medicii vasluieni au decis trasferul la un spital de specialitate din Iași și au chemat, in ajutor, elicopterul SMURD. Martorii…

- MASURI… Purtarea maștii de protecție la Spitalul Județean de Urgența Vaslui a redevenit obligatorie atat pentru personal cat și pentru pacienți și vizitatori, in contextul creșterii numarului de cazuri de Covid-19. Conform noilor masuri de protecție introduse, personalul spitalului are obligația sa…

- CONDOLEANȚE… O asistenta de farmacie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui a decedat, miercuri dupa-amiaza, pe patul spitalului unde a lucrat aproape 8 ani de zile. Oana Popa suferea de o boala incurabila, insa acest lucru nu a speriat-o. A luptat cu toate puterile pentru viața, motivata…

- CINE NE-A TRATAT IN PANDEMIE?… Un examen organizat, zilele trecute, de Spitalul Județean de Urgența Vaslui pentru ocuparea a 20 de posturi pentru personalul care s-a angajat in starea de alerta scoate la iveala o situație cutremuratoare: mai bine de jumatate din asistentele medicale care s-au inscris…

- MASA TRADIȚIONALA… Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, in zilele de Paște, au avut parte de un meniu special de sarbatori. Meniul a fost realizat in așa fel incat pacienții sa guste din produsele tradiționale specifice acestei perioade. In cea mai mare unitate spitaliceasca…

- ABANDONAT… Un barbat in varsta de 27 de ani din comuna Vulturești a fost transportat in aceasta dimineața la Spitalul Județean de Urgența Vaslui dupa ce, cel mai probabil, a fost victima unui accident rutier. Potrivit purtatorului de cuvant al Ambulanței Vaslui, la sosirea echipajelor medicale la fața…