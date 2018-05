Seful Consiliului Fiscal: In mintea politicianului roman, un deficit de 3% din PIB e reteta magica. Este o filozofie complet gresita

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la multe din creditele in lei, continua sa creasca, inregistrand azi o urcare de 2% fata de cotatia de joi. Indicele a ajuns, vineri, la nivelul de 2,54%, un nou record al ultimilor patru ani, arata datele publicate de Banca…

- In contextul in care democratia este tot mai fragilizata in Europa, de regimuri iliberale care si-ar dori ca magistratii sa nu mai fie independenti politic, Klaus Iohannis este un exemplu pozitiv, pentru ca nu isi lasa tara din maini. O spune chiar presedintele Frantei, Emmanuel Macron. In…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Studentii care au peste 26 de ani vor putea circula din nou gratuit cu trenul, anunta Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Senatul Romaniei a adoptat amendamentul privind propunerea legislativa L 450/2017 care vizeaza studentii ce depasesc varsta anterior mentionata…

- Romania trebuie sa evite initiative legislative care pot pune in pericol stabilitatea financiara, cum ar fi cea referitoare la plafonarea dobanzilor, avertizeaza Fondul Monetar International. "Initiativele legislative care pot pune in pericol sistemul financiar trebuie evitate. Acestea se…

- In ciuda faptului ca, odata cu venirea gerului, au crescut considerabil atat consumul de electricitate, cat si pretul Mwh la bursa, specialistii in energie consultati de Ziare.com sustin ca n-avem niciun motiv de ingrijorare. La acest moment, nimic nu indica faptul ca facturile de electricitate ale…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…