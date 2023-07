Stiri pe aceeasi tema

- BATJOCURA… Imagini șocante surprinse in comuna Zapodeni! Un barbat a fost umilit chiar de cei pe care ii numea prieteni. Totul s-a petrecut la o stana din localitate, unde cel batjocorit muncea ca cioban. Patronul stanei, care este și consilier local din partea Partidului Social Democrat (PSD), impreuna…

- DE NECREZUT Ploaia torentiala din data de 2 iulie a.c., dupa-amiaza a inundat strazile din Barlad. Dar cea mai afectata a fost B-dul Epureanu. Masinile care circulau pe acest bulevard proaspat „modernizat” erau la un pas sa se scufunde, iar cetatenii care mergeau „pe apa” au invadat internetul a de…

- DE NECREZUT Ploaia torentiala din data de 2 iulie a.c., dupa-amiaza a inundat strazile din Barlad. Dar cea mai afectata a fost B-dul Epureanu. Masinile care circulau pe acest bulevard proaspat „modernizat” erau la un pas sa se scufunde, iar cetatenii care mergeau „pe apa” au invadat internetul a de…

- APRECIAT… Critici aspri ai sefilor Inspectoratelor Judetene de Politie din toata tara, reprezentantii Sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul” si-au mai indulcit discursul cand a venit vorba de Dan Pelin, inspectorul-sef al IPJ Vaslui. Desi nu are mult timp de cand a preluat fraiele institutiei,…

- DECIZIE…Dupa ce Curtea de Apel Iasi a respins contestatiile formulate de familia consilierului local din Vinderei ucis de un consatean cu un levier, Tribunalul Valsui va decide soarta criminalului. Victima a incasat o bataie sora cu moartea anul trecut, pe 17 decembrie. A ajuns la spital dar, cateva…

- Zi infernala pentru traficul ieșean. In timp ce in fața Prefecturii sute de taximetriști protesteaza impotriva BOLT și UBER si favoritismelor ce li se acorda, șoferii ce tranziteaza strada Costache Negri trebuie sa faca exerciții de respiro. S-a creat un blocaj infernal, in zona fiind parcate peste…

- DECIZIE….Ancheta procurorilor pare sa fi ajuns la sfarsit in dosarul vamesilor si politistilor de frontiera retinuti la inceputul acestui an. Magistratii vasluieni asteapta eventualele contestatii pentru a stabili apoi si primul termen de judecata. Povestea a inceput in luna ianuarie a acestui an, cand…

- DATORIE ENORMA… Decizie devastatoare pentru Negrești. Judecatoria Vaslui a decis ca orașul trebuie sa plateasca Companiei Naționale de Investiții (CNI) un milion de euro. Suma reprezinta cofinanțarea pentru proiectul apa și canalizare inceput in 2007 și finalizat, mulți ani mai tarziu, in 2020. Pe langa…