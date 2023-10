Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comandamentului Central (CENTCOM) al fortelor armate americane, generalul Michael „Erik” Kurilla, a sosit marti intr-o vizita neanuntata in Israel, pentru a se asigura ca forțele sale de aparare (IDF) dispun de tot ceea ce este necesar impotriva Hamas.

- O forta operationala amfibie formata din mii de marinari si puscasi marini americani se indreapta spre Israel, unde vor fi pozitionati la bordul unor nave de razboi in cazul in care conflictul de acolo cu Hamas se extinde, au declarat luni doi oficiali americani din domeniul apararii citati de The Washington…

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Statelor Unite fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului dintre Hamas și Israel.

- SUA trimite un al doilea portavion in zona conflictului dintre Israel și Hamas, dar inca nu s-a luat decizia daca va fi amplasat sau nu in estul Mediteranei.Marți, USS Gerald R Ford a ajuns in estul Mediteranei. Oficialii SUA l-au descris ca fiind un "element de descurajare" pentru orice actor care…

- SUA au colectat informatii provenite de la serviciile secrete care arata ca liderii iranieni cheie au fost surprinsi de atacurile fara precedent ale gruparii islamiste palestiniene Hamas in Israel, a relatat miercuri New York Times.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat luni atrocitatile comise in weekend de teroristii Hamas in Israel cu cele ale fortelor ruse in suburbiile Kievului anul trecut, intr-un discurs rostit prin teleconferinta la cea de-a 69-a reuniune a Adunarii Parlamentare a NATO ce

- Kremlinul folosește deja atacurile Hamas in Israel pentru a spori presiunile pentru reducerea sprijinului și atenției SUA și Occidentului acordate Ucrainei, susține Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Pentagonul investigheaza o „compromitere critica” a comunicatiilor in 17 facilitati ale fortelor aeriene americane. Investigatia Departamentului american al Apararii vine in urma unei informatii primite de la un contractor al unei baze, potrivit caruia un inginer in varsta de 48 de ani de la baza Arnold…