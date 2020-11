Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, a transmis un mesaj public prin care le cere politicienilor sa nu foloseasca evenimentul tragic de la Secția ATI. Nu este momentul sa va cațarați pe cadavre, a spus Arsene care a adaugat ca toți cei vinovați vor fi trași la raspundere. Ionel…

- Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt, a declarat ca Spitalul Judetean, unde au murit 10 oameni in urma unui incendiu, este in curs de obtinerea a autorizatiei ISU, informeaza News.ro.Ionel Arsene sustine ca toate spitalele din Romania au probleme cu autorizatia ISU. "Suntem in curs…

- Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, a declarat ca tragedia de la secția ATI putea fi evitata daca spitalul de la Lețcani era deschis. Declarația a fost facuta la Antena 3, iar Arsene a anunțat ca primele concluzii vor fi anunțate duminica, transmite Medifax. Ionel Arsene, președintele CJ…

- Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan acuza Partidul Social Democrat pentru modul in care a fost manageriat spitalul județean Piatra Neamț, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean condus de Ionel Arsene. „Corupția ucide!”, spune Rareș Bogdan. Pana la transmiterea acestei știri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, ca "nu poate fi ceva mai nedemocratic" ca atacul premierului Ludovic Orban la adresa Curtii Constitutionale, fiind de parere ca prim-ministrul de fapt ataca statul de drept, relateaza Agerpres."Pilonul statului de drept este CCR.…

- Directorul Spitalului Județean din Piatra Neamț, Silviu Verzea, și-a anunțat demisia din funcție, dupa ce in spațiul public au aparut imagini in care apar pacienți varstnici care așteapta in frig, sa li se faca test pentru COVID-19. Președintele CJ Ionel Arsene a declarat ca va discuta cu managerul,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat joi, la Piatra-Neamt, ca sustine o alianta electorala cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar conteaza cu cine va fi facuta. Ponta a subliniat, facand referire la esecul motiunii de cenzura de luni, ca o astfel de alianta ar fi posibila fara "tradatori…

- Nemțenii au dreptul sa știe adevarul despre situația economica a Romaniei, pentru a nu cadea in capcana manipularilor vehiculate in spațiul public cu rea intenție, in scop electoral. Guvernul PNL are responsabilitatea de trece Romania de cea mai mare și cea mai complexa criza recenta cu care s-a confruntat…