Șeful CJ Gorj nemulțumit de împărțirea banilor din fondul de rezervă Președintele Consiliului Județean(CJ) Gorj, Cosmin Popescu, vrea ca Hotararea de Guvern prin care au fost imparțiți banii din fondul de rezerva la nivel local, sa fie anulata de instanța. In acest sens, Cosmin Popescu, președintele CJ Gorj, se afla printre semnatarii unei acțiuni in instanța de contencios administrativ prin care se dorește ca magistrații sa constate ca demersul guvernului nu a fost unul legal și echitabil. Este de amintit ca 11 primarii din Gorj nu au primit vreun leu din suma de un miliard de lei imparțita din fondul de rezerva. De asemenea, primarii liberali au fost favorizați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

