CFR Calatori are in plan ca in 2021 sa repare si sa modernizeze in jur de 440 de vagoane, insa este puternic dependenta de bugetul pe care il va primi, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al companiei.



"Pentru acest an, noi ne continuam planurile asa cum le-am stabilit si le-am anuntat inca de la inceputul lui 2020. Am stabilit atunci trei piloni importanti: 1 - sa punem calatorul in centrul deciziilor noastre, vocea lui va trebui sa fie auzita, sa se transforme in decizii; 2 - sa ne ocupam de trenuri mai bine decat in ultimii ani, si s-a vazut acest lucru - v-am…