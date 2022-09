Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro. “Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei…

- Banca Centrala Europeana ar trebui sa continue sa majoreze ratele dobanzilor, a afirmat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, avertizand ca Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune in cazul escaladarii situatiei din energie, transmite Bloomberg. “Tinand cont de inflatia ridicata,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a atins un nou maxim istoric in luna iulie. Acest lucru mentine presiunile asupra Bancii Centrale Europene sa opteze pentru o noua majorare semnificativa a costului creditului in luna septembrie.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat,…

- Banca Centrala Europeana va majora ratele dobanzilor pana cand inflatia va reveni la tinta sa de 2%, a afirmat presedintele BCE, Christine Lagarde, intr-un interviu acordat grupului media german Funke Mediengruppe, transmite Reuters. Este cel mai puternic angajament al sefului BCE de pana acum privind…

- Inflația anuala in randul țarilor din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a ajuns la 9,6% in luna mai, cel mai ridicat nivel din august 1988. Potrivit unui comunicat al OCDE de marți, rata inflației a crescut de la 9,2% in aprilie, relateaza agenția Anadolu. Fii la…

- Presedintele Bundesbank, Joachim Nagel, si-a exprimat opozitia fata de promisiunea Bancii Centrale Europene de a acorda un nou sprijin pentru statele indatorate din sudul continentului, cu prilejul unei reuniuni de urgenta care a avut loc luna trecuta, ceea ce relanseaza diviziunile intre BCE si cel…

- Inflatia va continua sa creasca in iunie si iulie, perioada in care va atinge un varf, la o rata anuala de 15% sau chiar peste, a spus, la emisiunea de business ZF Live, Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania, relateaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…