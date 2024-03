Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al grupului german de inginerie Bosch, Stefan Hartung crede ca va fi nevoie de vehicule echipate cu motoare pe combustie timp de cel putin 35 de ani, pana cand va putea fi finalizata electrificarea transportului rutier, informeaza Agerpres, care citeaza DPA.Daca intreaga productie…

- Etiopia a decis ca in țara pot fi importate doar mașini electrice. Masura reprezinta un pas important in direcția mobilitații durabile și devanseaza planurile Uniunii Europene de a interzice motoarele cu combustie interna incepand cu anul 2035. In timp ce, in trecut, țarile mai puțin bogate au fost…

- Industria auto se pregatește de ani buni pentru un viitor electric, unul mai puțin poluant. Doar ca drumul spre acolo nu e lipsit de denivelari. Mai mult, diverse știri din domeniu alimenteaza temerile legate de posibilitatea ca un parc auto global complet electric sa se dovedeasca a fi doar un vis…

- Liderul Kim Jong Un a cerut cresterea productiei mai multor tipuri de vehicule de lansare de rachete, calificand-o drept o sarcina importanta in vederea pregatirii pentru o "confruntare militara" cu inamicul, a informat vineri presa de stat nord-coreeana, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Aflat…

- Un șofer spune ca a platit de trei ori o suma mai mare la stațiile de incarcare a mașinilor electrice ale Primariei decat cea stipulata in aplicație. Clujeanul considera ca in aplicația Primariei ar fi o eroare care ii fura bani.„Este a treia oara cand patesc sa platesc o suma mai mare decat cea scrisa…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat, miercuri seara, ca statul roman ar putea suporta o parte din leasingul masinilor electrice, pe model francez, si ca va avea o discutie cu producatorii si importatorii de astfel de autoturisme.

- Schimbari in Codul Rutier: tractoarele vor putea fi conduse cu permis pentru alte categorii de vehicule. Proiect, adoptat de Senat Schimbari in Codul Rutier: tractoarele vor putea fi conduse cu permis pentru alte categorii de vehicule, respectiv de catre șoferii de autoturisme, camioane și autobuze,…