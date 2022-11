Contractul șefului Biroului Ordine și Liniște Publica din cadrul Poliției Locale Alba Iulia a incetat in mod oficial, in conformitate cu prevederile legale dupa cum anunța reprezentanții Primariei, in urma faptelor pe care acesta le-a savarșit in urma cu doi ani. Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Emil Popescu, a declarat ca aceasta este o decizie regretabila, […] The post Șeful Biroului Ordine și Liniște Publica, din Poliția Locala Alba Iulia, eliberat din funcție dupa ce a fost condamnat definitiv pentru conducere sub influența alcoolului first appeared on albaiuliainfo.ro .