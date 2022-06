Stiri pe aceeasi tema

- Seful ANAF, Lucian Heius, a recomandat romanilor sa foloseasca cardul bancar la cumparaturi, in acest fel sumele fiind fiscalizate. Heius a precizat ca sunt peste 590.000 de case de marcat deja logate la serverele ANAF. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedinte Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Lucian Heius, a declarat, miercuri seara, ca Directia de control venituri din cadrul institutiei pe care o conduce are doar 30 de echipe pe teren, care trebuie sa verifice peste 500.000 de contribuabili si firme, dar ca isi propune ca…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș a anunțat ca in premiera pentru Romania instituția va cerceta daca averile persoanelor fizice sunt in concordoanța cu veniturile. Verificarile vor incepe de la 1 iulie Post-ul Persoanele fizice vor fi verificate. ANAF cauta diferența dintre venituri și averi apare prima data…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale masive la persoanele fizice care fac evaziune fiscala: „ Ii vedem aproape in fiecare saptamana, cu opulența pe care o afișeaza, pentru ca hoțul daca nu se lauda cu ce a furat nu e hoț. Vom incepe de la cel mai mare pana la cel mai mic” „Oameni buni, 20 de miliarde…

- Odata cu estomparea pandemiei, romanii sunt nerabdatori sa-și petreaca din nou vacanțele peste hotare, sa mearga in excursii de weekend in orașe din strainatate și sa faca cumparaturi in țarile vecine. In aceste calatorii, romanii prefera sa plateasca cu cardul sau cu telefonul/ceasul inteligent…

- Șeful statului a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative, informeaza Administratia Prezidentiala. Legea asumata de coalitia de guvernare prevede ca salariul de baza minim brut in domeniul agricol este de minimum 3.000 lei lunar.…

- 18 aprilie, București. Creșterea accentuata a prețurilor, razboiul de langa Romania, majorarea dobanzilor, reprezinta motive de ingrijorare pentru consumatorii romani de servicii și produse financiare. Reprezentanții sistemului bancar transmit consumatorilor, prin intermediul Centrului de Soluționare…