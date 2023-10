Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz refuza, cel puțin deocamdata, sa livreze rachete de croaziera Taurus Ucrainei, in pofida cererilor repetate ale liderilor de la Kiev, au confirmat joi surse guvernamentale.

- Dezbaterea va avea loc in cadrul reuniunii Comunitații Politice Europene - un forum de promovare a cooperarii intre peste 40 de țari, inființat anul trecut in urma invaziei Rusiei in Ucraina, scriu Politico, Reuters și The Guardian.Președintele francez Emmanuel Macron va incerca sa-i convinga pe liderii…

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis ca guvernul pe care-l conduce sa-si ridice obiectiile si sa voteze in favoarea acordului asupra politicii europene privind migratia, inaintea reuniunii ministrilor europeni de interne care au pe agenda acest subiect la reuniunea lor de joi, scrie miercuri presa…

- Germania a semnat acorduri cu Italia, Spania si Suedia privind dezvoltarea unui succesor al tancului Leopard 2, a informat miercuri cotidianul german Handelsblatt, transmite Reuters, informeaza News.ro.Daca va fi confirmat, acordul va supara cu siguranta Franta, care, in 2017, a convenit cu Berlinul…

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA. Potrivit textului, care nu a fost inca dezbatut si votat…

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA. Potrivit textului, care nu a fost inca dezbatut si votat…

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA.Potrivit textului, care nu a fost inca dezbatut si votat…

- Institutul pentru Schimbare Globala pe care-l conduce fostul premier laburist britanic Tony Blair a continuat sa incaseze pentru activitati de consultanta bani din partea guvernului saudit chiar si dupa asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in anul 2018, scrie ziarul The Sunday Times, preluat de…