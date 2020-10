Semnatura electronica este unul dintre pilonii esentiali in procesul de digitalizare a Romaniei si am reusit sa facem o schimbare ce parea greu de acceptat cu ani in urma, aceea de a obliga toate institutiile publice din Romania sa primeasca documente semnate electronic, a declarat, joi, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Sabin Sarmas, la prima editie a evenimentului Ziua Nationala a Comertului Electronic.



"Semnatura electronica si identitatea electronica sunt doi dintre pilonii esentiali in procesul de digitalizare a unei tari, a oricarei institutii publice.…