- Fostul primar al Bacaului intre anii 2016 și 2020, Cosmin Necula, a fost numit, astazi, director al Societații de Servicii Publice Municipale (SSPM), deținuta de Primaria municipiului. Cosmin Necula era, pana acum, membru al Consiliului de Administrație al societații, funcție pentru care nu primea bani…

- Conducerea clubului FC Voluntari, formata din membrii Consiliului de Administratie, a decis, sambata, numirea fotbalistului Gabriel Tamas in functia de presedinte al clubului, a anuntat gruparea pe pagina sa de Facebook. In varsta de 37 de ani, Gabi Tamas este unul dintre cei mai experimentati jucatori…

- Horia Grigorescu a fost revocat din funcția de director general al Poștei Romane. Decizia a fost luata in ședința Consiliului de Administrație. Noul director general este Florin Valentin Ștefan.

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului numeste trei noi membri in Consiliul de Administratie al societatii Germisara, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Germisara, ce are ca obiect de activitate exploatarea apelor termominerale, are trei angajati, iar in anul…

- Plenul Parlamentului a respins, marti, rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune pe anii 2017, 2018 si 2019. S-au inregistrat 142 de voturi pentru si 239 de voturi impotriva la Raportul pe 2019, 144 de voturi pentru, 242 impotriva si o abtinere la cel pe anul 2018 si 141…

- Societatea Naționala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 16 din 10.05.2021, Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA a aprobat urmatoarele: Alegerea domnului VADUVA PETRU ION, membru al Consiliului de Administrație,…

- Philip Morris International (PMI) anunța ca, in urma Adunarii Generale a Acționarilor care a avut loc in 5 mai, Jacek Olczak a fost numit in funcția de Chief Executive Officer. Jacek Olczak – pana de curand Chief Operating Officer in cadrul companiei – a fost ales și membru al Consiliului de Administrație.…