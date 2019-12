Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat marti in portocaliu, cu prilejul Zilei Drepturilor Omului. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Guvernul se alatura astfel initiativei "We stand up for women!", derulata de Federatia Europeana a Soroptimist International, in cadrul campaniei mondiale a Organizatiei…

- Premierul Ludovic Orban și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, discuta din nou cu sindicatele și patronatele despre majorarea salariului minim. Guvernul a propus trei formule de calcul, iar partenerii sociali trebuie sa aleaga una. In toate cele trei cazuri salariul minim creste cu 83 de lei de la…

- Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu a declarat luni, la plecarea de la conferinta Mediul Concurentei si Competivitatea în Sectoare Cheie ale Economiei Românesti, ca CFR Marfa va trece printr-un proces de restructurare dar activitatea angajatilor va fi mentinuta, scrie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Brașov, ca Guvernul va aloca bani din bugetul de stat pentru finalizarea Aeroportului Internațional de la Ghimbav. „Va garantez ca vom aloca bani de la bugetul de stat pentru susținerea aeroportului Brașov. Nici nu știu cum v-ați imagina ca eu, care sunt…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire, luni, cu ministrul Finantelor, Florin Citu, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Palatul Victoria. Tema intrevederii, potrivit agendei prim-ministrului, a fost cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Intalnirea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca falimentul RADET a fost generat de cei care au condus Primaria Capitalei, care au fost din zona PSD, in ultimii 12 ani, scrie Agerpres. "Fac o precizare, adversarii nostri politici se tin in continuare de minciuni si de dezinformari. Din declaratia…

- Consolidarea industriei de telecomunicatii si adoptia de roboti software vor fi subiectele centrale ale unei conferinte de specialitate despre domeniul IT&C, organizata, luni, la Bucuresti potrivit Agerpres. In cadrul evenimentului ar urma sa participe: Dragos Mircea Rebegea - sef Vanzari pentru…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Linos-Alexandre Sicilianos, context in care sefa Executivului de la Bucuresti a reiterat increderea pe care Romania o are in CEDO, in rolul sau de a proteja drepturile si libertatile…