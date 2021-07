Stiri pe aceeasi tema

- elevUn alt proiect important pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Maramureș, desfașurata miercuri, a vizat alocarea sumei de 100.000 de lei pentru plata premiilor elevilor șefi de promoție in anul 2021 și a celor care au obținut premii și medalii la olimpiadele naționale. Vorbim de aproximativ…

- Primaria Basești iși desfașoara și astazi activitatea in caminul cultural din localitate. Și asta din cauza unui incendiu din anul 2019, care a afectat serios sediul principal. Anul trecut, Guvernul a alocat o parte din suma necesara lucrarilor de refacere, insa insuficienți pentru finalizarea lor.…

- Festivalul Național de Folclor „Ion Petreuș” ajunge anul acesta la a XIII-a ediție, urmand sa aiba loc in perioada 26-27 iunie. Festivalul se va desfașura in Piața Cetații din Baia Mare, fiind organizat de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș. Condiții…

- Sindicatul Liber din Invațamant Maramureș considera ca agresiunile care sunt indreptate asupra profesorilor ar trebui pedepsite mai aspru și astfel de fapte nu ar trebui tolerate. Se face referire aici la scandalul care s-a iscat cu Danuț-Sorin Velea, consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean…

- Consiliul Județean Maramureș anunța ca proiectele de finanțare nerambursabila pentru domeniul sport pot fi depuse. Pentru acest an au fost alocați 800.000 lei din bugetul județului. ”800.000 lei au fost alocați in bugetul pentru anul 2021 pentru finanțarea nerambursabila a proiectelor sportive. Asociațiile…

- Programat sa aiba loc in perioada 29 – 30 mai, Raliul Maramureșului a primit suma de 200.000 lei de la Consiliul Județean Maramureș. Asta dupa ce consilierii județeni au aprobat, in ședința extraordinara din 10 mai, un acord de cooperare cu XPO Racing, acord care cuprinde și alocarea sumei amintite.…

- Ziua de 5 mai reprezinta o premiera pentru orașul Baia Mare in privința actului educațional. Și asta deoarece e prima zi din anul școlar 2020-2021 cand toți elevii s-au reintors fizic in bancile școlilor. Acest aspect a dus și la un trafic intens pe bulevardele orașului, cat și pe strazile unde exista…

- Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare organizeaza in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și Societatea Geologica a Romaniei concursul de eseuri intitulat ”Mineralele din viața noastra”. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale…