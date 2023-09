Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Renault, Luca de Meo, a declarat luni ca China este "foarte competitiva" cand vine vorba de automobilele electrice, intr-un moment in care constructorul francez se pregateste sa dezvaluie noul sau Scenic electric, transmite Reuters."China este foarte competitiva cand vine…

- In primul sau interviu de cand a devenit director financiar, in mai, Walter Mertl a declarat ca BMW a reusit sa creasca cu 3,7% in China in prima jumatate a anului, mai rapid decat cea mai mare piata auto din lume in ansamblul ei si ca se asteapta ca aceasta tendinta sa continue. ”Anticipam si vedem…

- Europa de Est: consumul se prabuseste, anemia Germaniei este molipsitoare, motoarele cresterii economice s-au oprit. Vin scaderile de dobanzi. Ungaria este prima, urmeaza in curand Polonia, iar Cehia va porni a treia.

- BYD a folosit un eveniment de saptamana aceasta pentru a marca o piatra de hotar in productie si pentru a sarbatori un scop mai mare: aparitia Chinei ca o putere globala a productiei auto. ”Cred ca a venit timpul pentru marcile chineze”, a declarat fondatorul si presedintele BYD, Wang Chuanfu, la eveniment,…

- Producatorii auto occidentali, printre care și Renault, sunt ingrijorati de „invazia” de automobile electrice ieftine chineze in Europa, astfel ca joi producatorul francez Renault a anuntat ca vrea sa isi reduca costurile de productie pentru vehiculele sale electrice cu 40%, transmit Reuters și Agerpres.

- Vanzarile Mercedes-Benz au crescut cu 6% in trimestrul doi din 2023, la 515.700 vehicule, comparativ cu perioada similara din 2022, arata cifrele publicate marti de producatorul german de masini de lux, in urma majorarii cererii de masini electrice, transmit Reuters si DPA.Datele vin pe fondul performantei…

- Probleme uriașe in Germania: Autostrazile sunt blocate tot mai des de mașinile electrice cu bateriile descarcateMașinile electrice par sa creeze tot mai multe probleme proprietarilor. Pe autostrazile și drumurile din Germania apar ambuteiaje tot mai dese, cauzate de mașinile electrice ramase cu bateriile…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Reuters. „Sunt tot mai multe semne ca toata lumea va fi de…