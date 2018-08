Stiri pe aceeasi tema

- Numarul candidatilor la sefia DNA a ajuns la patru DNA: Foto: Arhiva. Numarul candidatilor la sefia Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la patru. Astazi s-au înscris Gabriela Scutea, fost secretar de stat la Ministerul Justitiei si fost adjunct al Laurei Codruta Kövesi…

