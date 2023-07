Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Maia Sandu l-a salutat astazi pe Ambasadorul Republicii Bulgaria, Evgueni Stoytchev, care iși incheie misiunea in Republica Moldova. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterala și etapele urmatoare ale procesului de aderare la Uniunea Europeana, noteaza Noi.md. Șefa statului i-a mulțumit Ambasadorului…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu reprezentanții agricultorilor și au discutat principalele probleme cu care aceștia se confrunta. Contextul și efectele crizelor in lanț, inclusiv energetice și de securitate, au generat costuri crescinde pentru producatorii agricoli,…

- In luna mai, Programul „Satul European” a inregistrat finalizarea cu succes a 10 proiecte importante, grație suportului financiar in valoare totala de 35,6 de milioane de lei oferit de Guvernul Republicii Moldova. Astfel, in comunele Radeni, raionul Strașeni, precum și Balașești din raionul Singerei,…

- Inca un drum regional, care va imbunatați accesul cetațenilor din localitatea Vasieni, r-nul Telenești, la o infrastructura moderna, a fost reparat cu succes. Astazi, a avut loc recepția finala a lucrarilor de reparașie a imbracamintei rutiere de pe drumul G67 G66-Vasinei - Bahu R21, km5,6-8,1, astfel,…

- Bumbata este un mic sat din comuna vasluiana Vetrisoaia, situat la granita cu Republica Moldova si pana nu demult a fost doar o localitate cu populatie imbatranita, in care timpul a stat parca in loc, insa a devenit peste noapte "o poarta de intrare de in Europa" pentru moldovenii de peste Prut, odata…

- Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj in care saluta decizia Consiliului Uniunii Europene prin care vor fi sancționate persoanele care participa la acțiuni de destabilizare a Moldovei și amenința suveranitatea și independența țarii noastre, statul de drept, stabilitatea sau securitatea statului.…

- In perioada 25-28 aprilie, echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite populației din raioanele Ungheni și Glodeni. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina /CNAM/, saptamina curenta, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice…

- Președinta Maia Sandu a avut astazi o intrevedere cu mai mulți reprezentanți ai Parteneriatului Estic din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene. Delegația a fost condusa de Dirk Schubel, Emisarul Special al Serviciului European de Acțiune Externa (SEAE) pentru Parteneriatul Estic (PaE), care a…