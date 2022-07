Şefa FMI: Inflaţia va fi probabil adusă sub control anul viitor, când majorările de dobânzi îşi vor face efectul Preturile materiilor prime, cum ar fi petrolul, s-ar putea sa fi ajuns la un platou si au inceput sa scada in ultimele luni, dar Georgieva a spus ca acest lucru se intampla ca raspuns la riscurile de recesiune si nu neaparat pentru ca inflatia a fost imblanzita. ”Bancile centrale intensifica masurile pentru a controla inflatia, este o prioritate. Trebuie sa continue pana cand devine clar ca asteptarile inflationiste raman ferm ancorate. In acest moment, inca vedem inflatia in crestere; trebuie sa aruncam niste apa rece pe ea”, a declarat Georgieva pentru CNBC, la intalnirea G-20 de vineri din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

