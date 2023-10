Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, va reafirma, marti, la Erevan, sprijinul Frantei pentru Armenia care se teme pentru suveranitatea si integritatea sa teritoriala dupa ofensiva victorioasa a Azerbaidjanului in Nagorno-Karabah, scrie AFP, citat de Agerpres.Armenii din aceasta enclava muntoasa…

- Circa 85.000 de persoane si-au gasit refugiul in Armenia dupa ce Azerbaidjanul si-a impus controlul asupra regiunii disputate Nagorno-Karabah, in Caucazul de Sud, a anuntat vineri, 29 septembrie, guvernul de la Erevan, informeaza Agerpres. Purtatoarea de cuvant a guvernului armean, Nazeli Baghdasarian,…

- Aproape jumatate din populatia enclavei secesioniste azere Nagorno Karabah a fugit din Caucaz dupa ofensiva-fulger a Azerbaidjanului de saptamana trecuta, care a pus capat in mod brutal visurilor de independenta ale separatistilor armeni, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pana miercuri, 50.243 de oameni…

- Eșecul UE in criza din Nagorno-Karabah (analiza France Presse)Niciun fel de sanctiuni impotriva Azerbaidjanului, cerute de Armenia, cateva anunturi umanitare si multa tacere: Uniunea Europeana, dupa ce a condamnat ofensiva de acum o saptamana a Baku impotriva Nagorno-Karabah, pare sa practice o diplomatie…

- Aproape jumatate din populatia din Nagorno-Karabah a fugit din aceasta regiune din Caucaz dupa ofensiva fulgeratoare a Azerbaidjanului de saptamana trecuta, care a pus capat in mod brutal viselor de independenta ale separatistilor armeni, potrivit France Presse. Conform unui nou bilant raportat miercuri…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca razboiul de scurta durata din Nagorno-Karabah a fost unul care a implicat forțe mult mai mari, iar Vladimir Putin este cel care a ieșit victorios. Gușa arata ca Rusia a jucat de partea Azerbaidjanului, in timp ce Armenia incercase sa joace alaturi de SUA. Victoria…

- Turcia, aliat al Azerbaidjanului, a calificat marti drept „legitime” preocuparile care au dus la operatiunea militara azera in curs in Nagorno-Karabah, cerand in acelasi timp autoritatilor de la Baku si Erevan sa revina la masa negocierilor, relateaza AFP. „Azerbaidjanul a fost constrans sa ia masurile…

- Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian, se teme ca Baku poate incerca sa formuleze fața de Erevan pretenții teritoriale dupa semnarea tratatului de pace, noteaza Rador.Dupa cum a afirmat Pașinian intr-un interviu acordat postului e televiziune Euronews, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev,…