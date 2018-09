Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA Timisoara in timp ce primea mita o prima transa de 3.000 de lei din suma solicitata pentru rezolvarea unor probleme legate de coduri de TVA. Femeia a fost retinuta pentru 24 de ore.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Timis, au efectuat 14 perchezitii, in 5 judete, pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in fraude informatice. In aceasta dimineata, politistii Brigazii de Combatere a…

- Polițiștii locali au depistat marți seara, in zona Mehala, o șoferița care a patruns pe una din strazile din zona prevazuta cu indicatorul „acces interzis”. Femeia aflata la volanul mașinii avea și numere provizorii... Și nu numai atat... The post Dosar penal pentru o șoferița prinsa pe interzis in…

- Intr-un comunicat al Politiei de Frontiera se arata ca, la inceputul acestui an, sub coordonarea DIICOT - Biroul Teritorial Satu Mare, a inceput monitorizarea unei grupari formate din peste 50 de persoane, cetateni romani si ucraineni, specializata in contrabanda cu tigari de provenienta extra-comunitara.…

- Concediat de Sorin Grindeanu de la Consiliul Județean Timiș, in octombrie 2016, angajat apoi de Titu Bojin in cadrul Administrației Bazinale de Ape Banat, Gheorghe Tatar a fost numit prin ordin al ministrului Transporturilor primul director general al Regiei Autonome „Administrația Canalului…

- 2 iulie 2018 Așezamantul social ,,Filantropia Ortodoxa din Gara CFR Alba Iulia: Adapost de noapte a primit la sfarșitul saptamanii trecute o importanta donație din partea bicicliștilor care au pedalat in cadrul acțiunii intitulata „Pedalam pentru Romania”. Marșul bicicliștilor a fost dedicat Centenarului…

- Fetița in varsta de 10 ani a fost vazuta ultima data sambata dupa-masa, in jurul orei 16.15, in fața blocului, pe intrarea Arenei. A plecat la un moment dat de acolo și nu mai este de gasit. „In data de 16 iunie a.c., in jurul orei 16.15, OPREAN CRISTINA ar fi plecat din fata blocului…