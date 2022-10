Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor din SUA (CDC), Rochelle Walensky, a fost testata pozitiv la coronavirus vineri seara si are simptome usoare de COVID-19, a informat sambata CDC intr-un comunicat, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, scrie Reuters. „Ma simt bine și nu am simptome”, a declarat Bourla intr-un comunicat, potrivit Mediafax. Bourla, in varsta de 60 de ani, a contactat in luna august COVID și a inceput un tratament cu Paxlovid,…

- Directorul general al Pfizer, Albert Bourla, a anunțat ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, scrie Reuters. „Ma simt bine și nu am simptome”, a declarat Bourla intr-un comunicat. Bourla, in varsta de 60 de ani, a contactat in luna august COVID și a inceput un tratament cu Paxlovid, tratamentul antiviral…

- Lumea nu a fost niciodata intr-o situație mai buna pentru a pune capat pandemiei de COVID, insa națiunile trebuie sa continue eforturile de a combate virusul care a ucis pana acum peste șase milioane de oameni, a declarat miercuri directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom…

- Cu exceptia situatiei in care virusul SARS-CoV-2 va avea o evolutie prea rapida, autoritatile sanitare din Statele Unite au declarat ca doresc sa organizeze in viitor o singura campanie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, dupa modelul vaccinarii impotriva gripei sezoniere,a informat AFP, preluata…

- Vaccinurile anti-COVID-19 adaptate la varianta Omicron vor fi livrate in Uniunea Europeana intr-un interval de doar cateva zile dupa ce vor fi autorizate de agentia cu rol de reglementare a medicamentelor pe piata europeana, a anunțat, miercuri, un membru al Parlamentului European, politicianul german…

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, a fost testata negativ pentru COVID-19 dupa ce a stat in izolare cinci zile in urma unui test pozitiv, a anuntat duminica Casa Alba, informeaza Reuters. “Dupa ce a stat izolata cinci zile si dupa ce a primit un rezultat negativ la doua teste consecutive pentru COVID-19,…

- Starea sanatatii presedintelui american Joe Biden, care joi a fost testat pozitiv pentru COVID-19, se amelioreaza si niciuna dintre cele 17 persoane identificate cu care a intrat in contact nu a fost testata pozitiv pana in prezent pentru coronavirus, a declarat duminica Ashish Jha, coordonatorul grupului…