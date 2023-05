Stiri pe aceeasi tema

- BRI, denumita adesea banca bancilor centrale, a cerut un atac puternic asupra inflatiei in ultimul an, dupa ce a subestimat initial, la fel ca majoritatea institutiilor importante, impactul pe care l-ar avea stimulentele din epoca Covid. Vorbind in Brazilia, Agustin Carstens, directorul general al bancii,…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, s-a aratat optimist in privința inflației. Acesta a afirmat ca, pana la finalul lui 2023, va scadea pana la 7%. De altfel, șeful BNR a mai afirmat ca exista, de asemenea, și riscuri ca inflația sa creasca, acestea fiind: piața muncii și piața…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ținut sa transmita sageți catre președintele Klaus Iohannis, pe scena Congresului UDMR. Ciolacu a amintit de discursul lui Iohannis in care președintele acuza PSD și UDMR ca vor sa fure Ardealul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a menționat ca este important sa se evite o incetinire excesiva a inflației. Inflația in Federația Rusa in termeni anuali va scadea sub 3%, pana la sfarșitul lunii aprilie, important fiind sa se evite nu doar accelerarea excesiva a inflației, ci și incetinirea excesiva…

- "Putem fi siguri de un lucru: vom obține stabilitatea prețurilor și nu vom face compromisuri in ceea ce privește angajamentul nostru de a readuce inflația la 2% pe termen mediu. In acest scop, vom urma o strategie solida, care se bazeaza pe date și pentru care suntem pregatiți sa acționam, dar fara…

- Inflatia din zona euro va ramane ridicata pe termen scurt, asa ca o crestere cu 0,50 de puncte procentuale a dobanzii cheie a Bancii Centrale Europene (BCE) la sfarsitul acestei luni este din ce in ce mai sigura, a declarat presedintele BCE Christine Lagarde grupului de media spaniol Vocento, transmite…

