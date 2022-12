Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda exploziei fara precedent a prețurilor din 2022, inflația anuala inca nu și-a atins potențialul maxim de creștere.Varful de inflației in Europa va avea loc in prima jumatate a anului viitor, a declarat Francois Villeroy de Galhau, președintele bancii centrale a Franței.Iar revenirea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va continua sa majoreze ratele dobanzilor și ar putea chiar sa fie nevoita sa restranga activitatea economica pentru a limita inflația, a declarat, vineri, președintele BCE, Christine Lagarde, potrivit agenției Reuters, citata de boursorama.com . „Ne așteptam sa majoram…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, marti, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu 0,75 puncte de baza, pentru a face fata exploziei inflatiei in zona euro ca urmare a consecintelor razboiului din Ucraina, transmite AFP. „Consiliul guvernatorilor a decis astazi sa majoreze cu 75 puncte de baza…

- Consiliul de Administrație al BNR a decis miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022, potrivit unui comunicat al instituției. Decizia BNR va duce la dobanzi mai mari pentru credite, urmand sa…

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a anuntat, miercuri seara, o noua majorare semnificativa a dobanzii de referinta, in cadrul eforturilor de reducere a inflatiei, pe fondul situatiei economice dificile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Banca Centrala Europeana (BCE), angajata in masuri de inasprire monetara pentru a combate inflația, trebuie sa faca tot posibilul pentru a impiedica ca efectele creșterii prețurilor sa devina permanente, a declarat marți președinta instituției, Christine Lagarde, citata de AFP.