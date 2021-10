Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre sindicatele din Complexul Energetic Oltenia propune suspendarea programului de restructurare a companiei. Este vorba de Planul de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia 2021 – 2026 cu perspectiva anului 2030. Documentul a fost refacut și trimis Comisiei Europene pentru…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a luat decizia de a solicita Ministerului Finanțelor prin Ministerul Energiei prelungirea acordarii ajutorului de stat, in valoare de 251 de milioane de euro primit anul acesta pentru plata certificatelor de CO2. In acest sens, Directoratul companiei a inaintat acționarilor…

- Maia Sandu a salutat decizia Uniunii Europene de a acorda țarii noastre circa 745 de milioane de lei, ajutor nerambursabil. Suma este parte a Planului de recuperare economica in valoare de 600 de milioane de euro, susținere din partea UE pentru urmatorii trei ani. „Sprijinul UE vine dupa o lunga perioada…

- Investitori din Coreea de Sud sunt interesați de noile investiții prognozate la Complexul Energetic Oltenia. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului Energetic Oltenia, o delegație din Coreea de Sud s-a aflat recent la Targu Jiu pentru a discuta cu șefii companiei. Au avut loc vizite…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia a comandat un sondaj in mai multe unitați reprezentative din cadrul companiei. Este vorba de sucursale electrocentrale, dar și și carierele miniere care iși vor continua activitatea in urmatorii ani. Potrivit lui Ion Rușeț, consilier in cadrul Complexului…

- Uniunea Europeana va suplimenta ajutorul umanitar pentru afganii din tara si din jurul acesteia pana la peste 200 milioane de euro de la nivelul actual de 50 milioane, a transmis ieri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. ‘Acest ajutor…

- Banii pentru plata certificatelor de CO2 ar trebui sa vina mai devreme la Complexul Energetic Oltenia. Totul depinde de aprobarea Planului de restructurare și decarbonare al Complexului Energetic Oltenia 2021 – 2026. Daca Planul va fi aprobat, atunci compania va putea beneficia in continuare de ajutoare…

- Conducerea Consiliului Județean Gorj a aflat de la Ministerul Energiei ca Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia(CEO) este confidențial. Șefii Consiliului Județean au estimat in Planul de Tranziție Justa realizat pentru județul Gorj ca Planul de restructurare și decarbonare al Complexului…