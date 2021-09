Sediul provizoriu al Poliției Municipiului Târgu Jiu intră în reparații Polițiștii din Targu Jiu se vor muta in curand intr-un alt sediu. Vor avea loc lucrari de renovare la actualul sediu al Poliției Municipale din Targu Jiu, din strada Traian. Este vorba de cladirea in care iși desfașoara activitatea și Arhivele Naționale. Cladirea va fi modernizata, iar in perioada lucrarilor activitatea celor doua instituții se va desfașura in alta parte. Pentru Poliția Municipala a fost identificat un alt sediu care va fi supus unor lucrari de reparații curente. Va fi vorba de lucrari de reparații generale și de renovare. Bugetul pentru execuția lucrarilor este de 280.000 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

