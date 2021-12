Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica, la ora 11:00, o ședința cu principalii responsabili in gestionarea pandemiei de coronavirus pentru a stabili noi masuri in condițiile in care Romania a confirmat sambata seara primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului. „Dupa consultarea cu specialiștii din domeniul sanatații și al situațiilor de urgența, voi dispune masurile care se impun. Nicio clipa nu trebuie pierduta, niciun efort irosit pentru a proteja țara noastra de o evoluție nedorita”, a declarat prim-ministrul.…