Şedință importantă la BNR: S-a stabilit dobânda cheie Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, informeaza banca centrala printr-un comunicat. De asemenea, CA al BNR a hotarat mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Dobanda cheie este nemodificata din luna ianuarie a acestui an, cand cand BNR a crescut… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

