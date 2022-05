In data de 11.05.2022, incepand cu ora 13.30, la sediul MAI s-a desfașurat o ședința extraordinara a CNSU condusa de unul dintre vicepreședinții comitetului fiind adoptate 3 hotarari prin care s-au aprobat:1. Acordarea de asistența internaționala pentru Ucraina constand in materiale și echipamente de protecție și monitorizare CBRN;2. Scoaterea de la rezervele de stat a unor produse și bunuri materiale și alocarea județului Bistrița-Nasaud pentru dotarea salii de sport a Liceului cu Program Sportiv Bistrița in vederea adapostirii refugiaților din Ucraina3. Procedura operaționala privind…