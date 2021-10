Ședinta de Guvern, programata joi. Pe agenda, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii Sedinta de Guvern, programta, joi, 14 octombrie. Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.PROIECTE DE HOTARARI PROIECT DE HOTARARE privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului SanatatiiProiectul poate fi consultat la adresa: https: sgg.gov.ro 1 wp content uploads 2021 10 HGNF.pdf PROIECT DE HOTARARE pentru modi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

