- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de luni un proiect de ordonanta de urgenta privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile alocate Romaniei din FEGA si FEADR, aferente Politicii Agricole Comune, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare introducerea unor noi prevederi pentru asigurarea cadrului legal aplicabil perioadei de programare 2021- 2027 si pentru prevenirea aparitiei neregulilor in gestionarea fondurilor europene, respectiv corelarea perioadelor de programare si a programelor operationale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea OUG nr. 97/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente…

- Info Sud-Est a decis ca periodic sa te consulte cu privire la temele pe care iți dorești sa le vezi in publicația noastra. Mulți dintre cititori au ales trei subiecte pe care sa se concentreze analizele și investigațiile ISE in aceasta perioada: In baza alegerilor voastre, am documentat și publicat…

- Cei interesați sa acceseze fonduri europene nerambursabile au acum la dispoziție o serie de tutoriale video despre modul in care sa solicite acești bani. Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania – ROREG a lansat un proiect unic la nivel național, dedicat personalului din Unitațile…

- Se discuta despre taxe noi atat pentru companii cat si pentru populatie. Pana acum nu s-au pus la punct toatre detaliile despre modul in care acestea vor fi implementate.NOILE TAXE, NEGOCIATE LA SANGE IN COALIȚIE -» noile masuri fiscale-0,3 % pentru cladiri rezidențiale (sageata in sus) 500.000 euro-0,3%…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. In preambulul acestei OUG, Executivul recunoaște situația dezastruoasa in care se afla Romania.Citește și: DOCUMENT - OUG-ul prin care se elimina 200.000 de posturi…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți, dupa o intalnire cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, ca saptamana viitoare vor fi adoptate decizii concrete pentru descentralizarea fondurilor europene.