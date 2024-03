Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, demis din functia de conducere pe care a detinut-o in PNL Timis, afirma ca este in continuare membru al partidului, dar ca exista ”o incompatibilitate intre ceea ce s-a decis” la nivelul aliantei PSD-PNL si faptul ca timisenii ii cer sa continue la…

- Maxim Moroșan, membru al fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) in Consiliul Municipal Balți, a declarat ca Alexandr Petkov, primarul de Balți, a refuzat sa prezinte raport de activitate pentru primele 100 de zile in funcție.

- Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat,…

- USR lasa cainii nesterilizați in Sectorul 3. Propunerea PNL Sector 3, blocata de USRPropunea PNL Sector 3, ca bucureștenii din sectorul 3 sa iși poata steriliza gratuit animalele de casa a fost respinsa la vot, dupa ce reprezentanții USR au iesit din sala iar cvorumul de sedința nu a mai fost intrunit. Programul…

- Senatul a respins, vineri, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan. Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online. Propunerea legislativa privind…

- Senatul a respins, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan. Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online. Propunerea legislativa privind statutul…

- UPDATE: Senatul a respins, vineri, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR - Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan.Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online.Propunerea legislativa…

- Senatul a respins, vineri, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia tinutului secuiesc, initiate de doi deputati UDMR - Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan.Sedinta plenului s-a desfasurat in format hibrid, fizic si online. Propunerea legislativa…