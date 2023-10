Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Societatii FRIAL S.A.convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 23.11.2023, ora 12.00, la sediul social al FRIAL S.A. din municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 53, judetul Constanta.Pe ordinea de zi se afla urmatoarele subiecte:1.Aprobarea…

- Primaria comunei Corbu, judetul Constanta inchiriaza trei spatii apartinand domeniului public al Comunei Corbu.Potrivit mesajului postat in Monitorul Oficial in primul caz este vorba despre spatiul nr. 3 in suprafata de 13 mp si spatiul nr. 4 in suprafata totala de 40,10 mp din cadrul Imobilului Centru…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara cu convocare de indata, marti, 10.10.2023, ora 1300.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Proiectul ordinii de zi 1. Proiect de hotarare nr. 436 2023 privind rectificarea…

- Oportunitatea de vanzare a terenului vine la solicitarea facuta in anul 2021 de o persoana fizica, conform documentelor ndash; Luminita Tararache Pe 28 septembrie 2023, consilierii locali municipali din Constanta se intrunesc in sedinta ordinare, unde mai multe proiecte se afla pe ordinea de zi a intrunirii.…

- Pe 28 septembrie 2023, consilierii locali municipali din Constanta se intrunesc in sedinta ordinare, unde mai multe proiecte se afla pe ordinea de zi a intrunirii. Pe ordinea de zi a sedintei se afla si un proiect ce vizeaza un contract de Superficie cu titlu oneros pentru 646 mp la adresa Sos. Mangaliei…

- Avantech Cont SRL este detinuta de Hristian Sapera si Enache Dardac, ultimul fiind si administratorul societatii. Societatea a dat in judecata municipalitatea pentru anularea unei hotarari de consiliu local pentru o suprafata de sapte hectare, situata in cartierul Tomis Nord, delimitata de strada Suceava,…

- Primaria din Crevedia a aprobat marti o hotarare in sedinta Consiliului Local prin care ii da un teren fratelui unui apropiat al primarului, relateaza Antena 3. Consilierul local a declarat ca fratele lui vrea sa se insoare si este o prioritate sa se dea acest teren."Fratele meu sta in casa la fratele…

