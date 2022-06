Stiri pe aceeasi tema

- Modernizarea a 13,5 kilometri de linii de tramvai si a peroanelor, dar si achizitionarea unei cote de 1/2 din imobilul Muzeul Frederick Storck si Cecilia Cutescu-Storck se numara printre proiectele pe care le vor dezbate miercuri consilierii generali ai Capitalei, relateaza agerpres. Fii la curent…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca STB a finalizat si a transmis Primariei Municipiului Bucuresti documentatia pentru modernizarea a 27 de kilometri de sina de tramvai.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca STB a finalizat si a transmis Primariei Municipiului Bucuresti documentatia pentru modernizarea a 27 de km de sina de tramvai. „Valoarea indicatorilor tehnico-economici este de peste 700 de milioane de lei fara TVA. Dupa aprobarea Consiliului…

- Consiliul General al Capitalei a aprobat, in sedinta de joi, trei proiecte de hotarare care prevad modernizarea a 11,7 kilometri linie de tramvai, investitie in valoare totala de peste 670 de milioane de lei.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a vorbit, joi, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, despre autorizatiile taxi aprobate in urma cu cateva luni. ”Nu a existat o incredere in piata si cererile vizeaza doar 230 de autorizatii. Vreau sa transmit mesajul ca este…

- Municipalitatea bucuresteana doreste sa atraga 500 de milioane de euro prin Programul Operational Regional, in vederea modernizarii a 50 de kilometri de linie de tramvai, a anuntat, luni, primarul general Nicusor Dan. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca Bucurestiul are in momentul de fata…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru ziua de astazi, 3 mai, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte, printre care și raportul cu privire la activitatea serviciilor municipale de Paștile Blajinilor.

