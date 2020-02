Stiri pe aceeasi tema

- ■ pe ordinea de zi a sedintei din 29 ianuarie se afla 16 proiecte de hotarire ■ este a doua intrunire din 2020 a consilierilor din Tirgu Neamt ■ Consilierii locali se vor reuni pe 29 ianuarie in sedinta lunara, pe ordinea de zi fiind 16 proiecte de hotarire. Dupa alegerea presedintelui de sedinta, functie…

- In cadrul unei ședințe extraordinare, consilierii au aprobat repartizarea unor sume defalcate din TVA-ul estimat pe anul in curs, catre administrațiile publice locale, pentru cheltuieli curente, susținerea unor programe locale și cofinanțarea proiectelor aflate in curs de implementare. In aceasta…

- O delegatia oficiala a Consiliului General al municipiului Bucuresti, in frunte cu viceprimarul Aurelian Badulescu efectueaza o vizita la Chișinau. Consilierii locali romani au avut ieri o intrevedere cu primarul de Chișinau, Ion Ceban, iar astazi vor participa la ședința Consiliului Municipal, precum…

- Grupul consilierilor municipali PSD Piatra Neamț a organizat, in seara de 8 ianuarie, o conferința de presa pentru a explica/motiva refuzul de a lua parte la ședința extraordinara de astazi. Doua au fost proiectele care au nemulțumit grupul social-democraților și acestea vizau majorarea tarifelor la…

- Guvernul Orban urmeaza sa discute, luni, in sedinta, o Ordonanta de Urgenta prin care se amana cu un an intrarea in vigoare a pensiilor locale ale alesilor locali.Premierul Ludovic Orban a anuntat, dupa sedinta conducerii PNL, ca in sedinta de Guvern se va adopta o Ordonanta simpla sau de Urgenta pentru…

- Sedinta cu scantei la Consiliul Municipal Chisinau. Dupa ce consilierii au intarziat o ora, tot atat au continuat sa se certe. Marul discordiei a fost includerea pe ordinea de zi a proiectului privind aprobarea bugetului local pentru anul viitor, in doua lecturi.

- *** Transmisie in direct - Administratia Prezidentiala Parlamentul s-a reunit, sambata, in sedinta solemna in care presedintele Klaus Iohannis depune juramantul pentru al doilea mandat in fruntea statului. Sedinta a inceput cu intonarea Imnului national. Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor/Facebook.com…

- In ședința de vineri, 29 noiembrie, consilierii locali din Șibot au ales cu 8 voturi din 11 noul primar interimar al comunei, pe liberalul Gheorghe Bonța. Titulatura exacta a acestuia este ”consilier cu atribuții de primar” și va conduce destinele comunitații pana la alegerile locale din 2020. Dupa…