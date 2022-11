Stiri pe aceeasi tema

Armenia si Azerbaidjan au convenit sa "nu foloseasca forta" pentru a solutiona conflictul din jurul enclavei Nagorno-Karabakh, dupa un summit care a reunit cei doi lideri ai lor si presedintele rus Vladimir Putin, noteaza AFP, potrivit News.ro.

Prim-ministrul armean Nikol Pasinian a anuntat miercuri ca se va deplasa saptamana viitoare in Rusia pentru un summit cu presedintele rus Vladimir Putin si cu cel azer, Ilham Aliev, la invitatia Kremlinului, transmite AFP, preluand agentiile de presa ruse.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se așteapta ca, in cadrul intalnirii cu omologii sai din Armenia și din Azerbaidjan, care are loc la Moscova, sa discute despre implementarea acordurilor trilaterale semnate de președinții celor doua țari in 2020 și 2021 pentru a ințelege cum sa se actioneze…

Ministerul de externe britanic l-a convocat luni pe diplomatul iranian cu rangul cel mai inalt la Londra pe tema represiunii din Iran a manifestatiilor legate de moartea lui Mahsa Amini la Teheran, noteaza AFP,preluat de Agerpres.

Presedintele francez Emmanuel Macron a facut apel luni la Armenia si Azerbaidjan sa inceapa "fara intarziere" negocieri pentru a se ajunge la o "pace durabila", primindu-l pe premierul armean Nikol Pasinian, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel, marti, la Armenia si Azerbaidjan sa dea dovada de "retinere" dupa cele mai grave confruntari dintre armatele acestor doua tari caucaziene din 2020, soldate cu aproximativ 300 de morti, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Armenia a cerut activarea unui articol din tratatul Organizației de aparare colectiva (CSTO) condusa de Rusia care prevede ca atunci cand un membru este atacat sa se considere ca sunt atacați toți.

Armenia si Azerbaidjan au convenit marti dimineata o incetare a ostilitatilor in regiunea Nagorno-Karabah, insa intelegerea a fost incalcata dupa numai cateva minute, au anuntat media azere, potrivit Reuters citata de Agerpres.