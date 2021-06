Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana propune inființarea unei noi unitați cibernetice comune pentru a contracara incidentele cibernetice grave tot mai numeroase care afecteaza activitatea serviciilor publice, a intreprinderilor și a cetațenilor din intreaga Uniune Europeana. Potrivit unui comunicat al CE, necesitatea…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri un plan de redresare economica pentru Republica Moldova in valoare de 600 de milioane de euro, pentru urmatorii trei ani. Banii vor fi oferiti sub forma de granturi, asistenta macro-financiara si investitii, informeaza un comunicat de presa al Comisiei Europene.…

- Romania a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind noua reforme majore care vor fi incluse in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in urma discutiilor de la Bruxelles dintre cele doua parti, se mentioneaza intr-un comunicat remis joi de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- Premierul Italiei, Mario Draghi si-a informat sâmbata cabinetul ca a ajuns la un acord cu Comisia Europeana privind planul national de redresare, ceea ce deschidea calea pentru ca acest plan sa fie trimis la Bruxelles pâna la finele lunii, informeaza Reuters.Italia ar urma sa primeasca…