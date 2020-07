Statele Unite vor face presiuni asupra Rusiei si a Chinei pentru ca acestea sa se angajeze sa respecte norme referitoare la un mod responsabil de operare in spatiu si isi vor exprima ingrijorarea in legatura cu eforturile Moscovei si ale Beijingului de "inarmare furioasa a spatiului", a declarat vineri un oficial al Departamentului de Stat american, informeaza dpa.



Oficiali din SUA si Rusia se vor intalni la Viena in perioada 28-30 iulie pentru a discuta despre controlul armelor si securitatea spatiului, parte a unui nou Schimb referitor la Securitatea Spatiala (SSE) intre guvernele…