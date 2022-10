Stiri pe aceeasi tema

Sectorul 3 al Municipiului București anunța finalizarea activitaților proiectului „Lucrari capitale pentru creșterea eficienței energetice, consolidare și modernizare – Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Corp B"

- Proiect pentru creșterea eficienței energetice a cladirilor Spitalului din Blaj. Licitație pentru elaborarea unor documentații Cladirile Spitalului Municipal din Blaj vor fi reabilitate pentru creșterea eficienței energetice. Un proiect in acest sens prevede, printre altele, lucrari de reabilitare termica,…

- Cladirile Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia vor intra in renovare. Cat este investiția și lucrari propuse La cladirile Liceului Tehnologic ”Alexandru Domșa” din Alba Iulia vor fi efectuate lucrari de creștere a eficienței energetice, printr-un proiect depus pentru finanțare prin PNRR.…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare a lansat Ghidurile Solicitantului aferente masurii in valoare de 500 de milioane de euro dedicate eficienței energetice pentru mediul de afaceri. Aceste masuri vin in sprijinul sectorului antreprenorial pentru a dobandi independența…

Sectorul 3 al Municipiului București anunța finalizarea actvitaților proiectului „Lucrari de extindere Gradinița nr. 196"

- Lucrari de creștere a eficienței energetice la cladirile Spitalului Municipal Blaj: Licitația, lansata in SEAP Lucrari de creștere a eficienței energetice la cladirile Spitalului Municipal Blaj: Licitația, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții…

Comunicat de presa privind finalizarea proiectului implementat prin Masura 2 „Granturi pentru capital de lucru" pentru societatea SC EXCELENT TRANS SRL

- Obiectivul general al proiectului urmarește creșterea eficientei energetice a cladirii Liceului Dudeștii Vechi și imbunatațirea calitații vieții pentru elevii liceului, cadrele didactice și personalul auxiliar al liceului.