Secțiile covid, redeschise în tot mai multe spitale. Numărul cazurilor de infectare este în creștere Tot mai multe spitale din țara au decis sa redeschida secțiile de COVID, ca urmare a numarului tot mai mare de pacienți care le trec pragul. Este și cazul Spitalului Județean Brașov, instituție a carei conducere a decis redeschiderea secției modulare COVID, aflata in curtea unitații, noteaza Antena3. Decizia vine ca o masura de siguranța, mai ales ca, momentan, cazurile de COVID, deși tot mai multe, nu sunt foarte grave. Reprezentantii autoritatilor sanitare recomanda, in aceasta perioada, ca populatia sa respecte regulile de igiena, in mediile aglomerate, daca este nevoie, sa poarte si masca.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

