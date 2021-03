Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Cristian Ban, membru al CSM, a solicitat, marti, sesizarea Comisie speciale a Consiliului pentru analizarea si propunerea revocarii lui Lucian Netejoru din functia de inspector-sef al Inspectiei Judiciare. "Avem pe ordinea de zi de analizat adresa Inspectiei Judiciare privind…

- "Procedura prevazuta de lege in cadrul careia a fost dispusa efectuarea acestor verificari este cea privind apararea independentei autoritatii judecatoresti, aceasta procedura reprezentand un cadru legal adecvat care permite analiza tuturor aspectelor dezbatute public, cu respectarea principiilor care…

- Judecatoarea Cristina Coarna, din cadrul Judecatoriei Braila, care a inlocuit masura arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu in cazul unui barbat acuzat de comiterea infractiunii de viol asupra unei minore, a fost suspendata din functie pe perioada cercetarii disciplinare, potrivit Consiliului…

- Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este chemata, astazi, sa decida daca aproba sau nu prelungirea delegarii apropiatei Laurei Codruța Kovesi, procuroarea Carmen Damian, la...

- Secția pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 22 februarie, suspendarea temporara din funcție a judecatoarei Cristina Coarna de la Judecatoria Braila pana la un rezultat final al cercetarii disciplinare declanșate de Inspectia Judiciara impotriva acesteia, informeaza…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, marti, delegarea lui Robert Fleckhammer in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de terorism si a criminalitatii informatice din cadrul DIICOT, desi mai multe ONG-uri au trimis o scrisoare Consiliului…

- Trei asociatii ale magistratilor dezaproba decizia Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a sesiza Inspectia Judiciara pentru modul in care Adina Florea a facut ancheta in cazul Kovesi, precizand ca s-ar putea crea un precedent periculos. Sectia pentru procurori a…

