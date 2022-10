Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Spitalului Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a remis duminica, 16 octombrie, un comunicat in care precizeaza ca unitatea sanitara nu are nicio legatura cu recentele decese din secția ATI a Spitalului Clinic Județean Mureș, cauzate de infecții asociate asistenței medicale. "In…

- In Targu Mures functioneaza doua Spitale Clinice Judetene, unitati sanitare cu paturi cu management diferit si subordonare diferita, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures (www.spitalmures.ro) subordonat Ministerului Sanatatii si Spitalul Clinic Judetean Mures (www.spitaljudeteanmures.ro)…

- Polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș acționeaza, in perioada 16-22 septembrie, in cadrul proiectului "Roadpol – Safety Days", destinat conștientizarii de catre toate categoriile de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația…

- Este asigurarea data de autoritațile locale mureșene care au efectuat o serie de controale in echipe mixte, din 15 august, in unitațile de invațamant cu probleme, situația gasita fiind mai buna fața de anul trecut. Daca anul trecut incepeau cursurile 17 unitați de invațamant fara autorizație sanitara,…

- Suntem tot mai aproape de inceputul unui nou an școlar iar campania preventiv-educativa ,,Vacanța in siguranța” se apropie de final. In cursul zilei de ieri, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Cavnic au desfașurat activitați preventiv-educative cu elevii care au obținut performanțe la…

- Consilierii județeni au incuviințat joi, 25 august, intr-o ședința ordinara de lucru realizarea de catre Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș a investiției „Construire secție terapie intensiva neonatologie", in incinta imobilului situat in municipiul Targu Mureș, strada Gheorghe Marinescu…

- Controalele efectuate de inspectorii sanitari-veterinari in ultima luna, atesta faptul ca proprietarii de pensiuni, restaurante, tabere școlare dar și organizatorii de festivaluri, respecta, in general, legea siguranței alimentare. Din cele peste 60 de controale efectuate doar 3 sancțiuni au fost aplicate…

- Caravana a fost lansata ieri in Piata din Centrul municipiului Sfantu Gheorghe, dupa care s-a deplasat in localitatile: Ilieni, Dobolii de Jos si Sancraiu. Azi, caravana va fi de la ora 10,00 in localitatea Ghelinta, de la ora 16,00 in Harale si de la ora 18,00 in Hilib, iar maine de la ora 10,00 in…