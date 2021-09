Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vorbit marti de schimbarile climatice si coronavirus ca fiind "amenintari care nu tin cont de granite", in deschiderea lucrarilor celei de-a 76-a Adunari Generale a Natiunilor Unite, la New York, relateaza dpa.



"Ne intalnim in vremuri marcate de mari provocari si divizari", a spus Guterres. "Asa cum ne-o arata in fiecare zi COVID-19 si schimbarile climatice, provocarile si amenintarile nu tin cont de granite. Ne afecteaza pe toti", a subliniat el.



"Razboiul de pe planeta noastra trebuie sa inceteze. Razboaiele dintre noi trebuie…