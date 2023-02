Secretarul general al ONU Antonio Guterres a denuntat miercuri un "afront adus constiintei noastre colective", cauzat in urma cu un an de invazia rusa in Ucraina, la deschiderea Adunarii Generale in care Ucraina si aliatii sai spera intr-un sprijin covarsitor pentru o rezolutie care cere o pace "justa si durabila", transmite AFP, citat de Agerpres.

