Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a adoptat Pachetul de extindere 2023, care ofera o evaluare detaliata a stadiului actual si a progreselor inregistrate de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia si, pentru prima data, Ucraina, Republica Moldova si Georgia pe drumul lor…

- Comisia Europeana a adoptat Pachetul de extindere 2023, care ofera o evaluare detaliata a stadiului actual si a progreselor inregistrate de Albania, Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia si, pentru prima data, Ucraina, Republica Moldova si Georgia pe drumul lor…

- Uniunea Europeana (UE) intenționeaza sa ajute, cu o investiție de 6 miliarde de euro, statele din Balcanii de Vest sa realizeze reformele de care au nevoie pentru a adera la blocul comunitar. Anunțul a fost facut de președinta Executivului UE, Ursula von der Leyen. Macedonia de Nord, Albania, Kosovo,…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa ajute țarile din Balcanii de Vest -Macedonia de Nord, Albania, Kosovo, Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina - sa-și continue reformele necesare pentru integrarea in UE cu o investiție de 6 miliarde de euro, a declarat luni, la Skopie, președintele executivului…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a reluat luni pledoaria pentru primirea a sase state din Balcanii Occidentali in Uniunea Europeana cat mai curand posibil, transmite DPA. ''Este destul de clar ca la 20 de ani dupa ce acestor tari li s-a promis aderarea, ea trebuie sa se intample curand'', a declarat…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, si-a reluat luni pledoaria pentru primirea a sase state din Balcanii Occidentali in Uniunea Europeana cat mai curand posibil. Este vorba despre Bosnia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia si Albania, transmite DPA.

- Mihai Covaliu , presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman ( COSR ), a fost ales in unanimitate coordonator al Grupului Informal al Comitetelor Olimpice din Sudul și Sud-Estul Europei. Campion olimpic, mondial și european la sabie , președinte al FR Scrima , brasoveanul Mihai Covaliu a fost ales…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi la evitarea oricarei escaladari a tensiunilor in Kosovo, dupa un incident care s-a soldat cu 93 de raniti in luna mai, in randurile KFOR, forta Aliantei Nord-Atlantice desfasurata in aceasta fosta provincie sarba.