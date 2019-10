Stiri pe aceeasi tema

- Dragorul maritim (DM) 25 Lt. Lupu Dinescu s-a integrat luni in Gruparea Navala Permanenta NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Maritime Counter Measures Group), ce opereaza in Marea Neagra, in perioada 21 octombrie - 6 noiembrie, informeaza Statul Major al Fortelor Navale (SMFN).Citește…

- Conform sursei citate, misiunile SNMCMG-2 in Marea Neagra vizeaza cresterea nivelului de interoperabilitate, intre fortele participante, in domeniul debarcarii trupelor de desant si a luptei contra minelor marine, fiind prevazute si escale ale vanatorului de mine ESPS SELLA (Spania), dragorului maritim…

- Peste 1.000 de militari si noua bastimente ale Fortelor Navale Romane (FNR) si ale unor aliati NATO participa, in perioada 21-27 octombrie, la FALL STORM 19, unul dintre cele mai importante exercitii organizate pe teritoriul Dobrogei si pe Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa al SMFN.…

- Dragorul maritim "Lt. Lupu Dinescu" DM 25 se integreaza, incepand de luni, 21 octombrie, in Gruparea Navala Permanenta a NATO de Lupta Impotriva Minelor SNMCMG 2 Standing NATO Maritime Counter Measures Group , care opereaza in Marea Neagra, pana miercuri, 6 noiembrie.Misiunile gruparii SNMCMG 2 in Marea…

- Mircea Geoana și-a preluat joi, 17 octombrie, mandatul de secretar general adjunct al NATO, cea mai inalta poziție ocupata de un roman in ierarhia Alianței Nord-Atlantice, conform unei decizii anunțata in vara acestui an de secretarul general Jens Stoltenberg. ”Diplomatul roman Mircea Geoana iși preia…