- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a confirmat, intr-o postare pe Facebook, prelungirea mandatului sau cu inca un an și a spus ca este „onorat” de decizia secretarului general, Jens Stoltenberg - „Voi putea astfel sa contribui la negocierea, adoptarea și implementarea noului Concept…

- Facebook și Institutul National de Hematologie Transfuzionala au lansat in Romania funcția Donari de sange pe aplicația de socializare, pentru a ajunge mai ușor la donatori și la cazurile care au nevoie urgenta de sange.

- Proiectul de lege ce prevede eliminarea pensiilor speciale destinate primarilor a primit aviz negativ, marți, in Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților. Proiectul de lege, depus de USR – PLUS, a primit in comisie patru voturi doar de la reprezentanții Alianței care a depus inițiativa.…

- Teodora Munteanu, viceprimar din partea Alianței USR-PLUS al municipiului Suceava, a caștigat o motocicleta Yamaha 2YL, oferita drept mare premiu al tombolei festivalului Bucovina Motorfest. Evenimentul era finanțat de municipalitate și, deși Munteanu a anunțat ca va dona contravaloarea premiului, a…

- Disney a decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru toti angajatii sai. In același timp, Walmart a cerut tuturor colaboratorilor sa poarte din nou masti sanitare in zonele in care rata de infectare cu Covid-19 este ridicata. Conform AFP, cei doi mari angajatori au luat aceste decizii…

- Mircea Geoana, Secretarul General Adjunct al NATO, a precizat miercuri la Antena 3 ca dupa finalizarea mandatului sau are multe oportunitați prin care va continua sa fie devotat țarii. Despre reintoarcerea in politica acesta a precizat ca este prematur acum sa vorbeasca pentru ca "nu totul este politica…